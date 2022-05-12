СНБО Украины принудительно изымет активы Сбербанка и ВЭБ.PФ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принудительно изымет активы ПАО «Сбербанк» и ВЭБ.РФ на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает «Интерфакс».

Речь идет о 99,8% акций Проминвестбанка (принадлежит «ВЭБ.РФ»), и 100% акций Международного резервного банка (принадлежит MOEX: SBER).

Также будут изъяты финансовые активы в виде прав требования долга «ВЭБ.РФ» к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР банку на 14,9 млрд грн, а также другие финансовые активы «дочек» российских банков.

Под исключение подпадают 3 млрд грн. МР банка, необходимые для удовлетворения требований его кредиторов.

Соответствующее решение СНБО и указ президента Украины Владимира Зеленского опубликованы на сайте Верховной рады Украины 12 мая.

Накануне украинское правительство передаст государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» все российские активы, находящиеся на территории страны.