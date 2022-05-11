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Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС и ЕК не знают, как нам спасти экономику без российской нефти

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Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, по итогам переговоров премьер-министра Виктора Орбана и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Европейский союз и Европейская комиссия не смогли предложить венгерскому руководству решений, которые бы смогли удержать экономику страны от краха в случае введения эмбарго на российскую нефть, сообщает РИА «Новости».

«В Будапешт приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр (Орбан) по телефону разговаривал с президентом председательствующей в Евросоюзе Франции Эммануэлем Макроном. Эти беседы дали нам понять, что у Брюсселя нет предложений и у Еврокомиссии нет предложений решения, как можно было бы справиться с ударом, подобным атомной бомбе, по экономике Венгрии в случае возможного эмбарго на нефть, поступающую из России», — сообщил Сийярто в своих соцсетях.

Он подтвердил, что Венгрия будет настаивать на исключении из нового пакета санкций запрета на трубопроводные поставки российской нефти.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит эмбарго на импорт российской нефти лишь в том случае, если Европейская комиссия предложит решение последующих в связи с этим последствий.

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