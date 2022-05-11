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Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении восьми российских предприятий и граждан

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Lu Huaiqian/Global Look Press

О новых санкциях, введенных новозеландскими властями в отношении нескольких российских граждан и организаций из-за ситуации на Украине, объявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт правительства страны.

Очередной раунд санкций направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине, заявила чиновница.

В санкционный список попали 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России , «Главный центр специальных технологий» Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и российское «Агентство интернет-исследований».

Среди физлиц под новозеландскими санкциями оказались президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

На нынешний момент Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 650 российских граждан, включая главу государства Владимира Путина. Под санкции попали 55 крупнейших российских предприятий и организаций.

Ранее бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что странам Запада не удалось склонить большинство стран мира к введению антироссийских санкций на фоне проведения спецоперации на Украине. В качестве альтернативы рестрикциям он назвал переговоры за круглым столом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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