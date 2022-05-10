Vygon: отказ Запада от оплаты газа в рублях приведет к очередному всплеску цен

Появление «отказников» от оплаты российского газа в рублях приведет к новому всплеску цен на этот вид топлива. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора по исследованиям Vygon Consulting Марию Белову.

«Приближение сроков расчетов большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ приведет к появлению новых «отказников», а значит, к всплеску спотовых котировок. Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от количества нежелающих продолжать работу с «Газпромом», — заявила Белова.

По ее словам, при определенных условиях стоит ожидать цен в пределах $1000 за тысячу кубометров.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.

Ранее Vygon назвал страны, которые следующими могут отказаться от покупки газа из России.