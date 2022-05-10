Экономист Кочетков заявил, что Россия является «мировой кладовой» и ее изоляция невозможна

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что значимость России в мировой торговле невероятно высока - являясь де-факто «мировой кладовой», она поставляет сырье и припасы, без которых невозможна работа ни одной лаборатории или фабрики, поэтому ее полная блокада невозможна. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, на долю России только на рынке нефти приходится 11%.

В случае, если исключить все поставки российского топлива из мирового оборота, то его потребление сократиться практически на 7,5-7,8 миллионов баррелей в сутки. Экономист утверждает, что подобное может произойти двумя способами.

Первый – резкое падение экономической деятельности в мировом сообществе до уровня сравнимого с периодом первой волны COVID-19.

«Второй вариант - рост цены нефти до значений $150-$200 за баррель, что приведет к естественному падению потребления», — отметил Кочетков.

По его словам, заменить поставки газа по трубопроводам в Европу невозможно. Такая же ситуация и с удобрениями. По его словам, Россия занимает 66% мировой доли поставок нитрата аммония, который требуется для производства азотных удобрений.

Ранее стало известно, что Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на фоне разногласий по ряду ключевых условий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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