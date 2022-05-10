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Россиянам с 11 мая начнут перечислять выплаты в 16 тысяч рублей на детей от 8 до 17 лет

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Российским гражданам с 11 мая начнут перечислять выплаты в 16 тысяч рублей. Речь идет о новой выплате, которая полагается на каждого ребенка от 8 до 17 лет, говорится на сайте ПФР.

Заявления на пособие начали принимать с 26 апреля по России, и с 1 мая – по Москве.

После одобрения выплату должны перечислить на счета получателей в течение пяти рабочих дней.

Те, кто успел это сделать, смогут получить деньги с 11 мая, после праздников. На выплату могут рассчитывать семьи, доход у которых ниже прожиточного минимума. Также необходимо соблюсти требования по имуществу.

Ранее сообщалось, что сервис «Госуслуги» с 1 мая начал передавать в Пенсионный фонд России (ПФР) заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет. По данным министерства, такие заявления уже подали более одного миллиона родителей, и все они автоматически были переданы в ПФР. При этом размер выплат рассчитывается индивидуально, на основе данных о доходе семьи. Их размер может составить 50, 70 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

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