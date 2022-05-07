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Европейские курорты столкнулись с потерями из-за отсутствия россиян

The Telegraph сообщил о финансовых потерях европейских курортов из-за отсутствия россиян

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Petros Karadjias/AP

Туристическая сфера в некоторых европейских странах серьезно пострадала из-за резкого снижения числа российских путешественников. Об этом в статье для The Telegraph пишет колумнист Ник Сквайрс.

Автор материала приводит примеры Кипра, Италии, Черногории, Франции и Чехии. По его словам, туристы из России зачастую тратят немалое количество денег во время отдыха в Европе.

Четверть дохода Кипра приходится на сферу туризма. Российские туристы, как пишет Сквайрс, составляют около 40% от общего числа путешественников. Из-за санкций Евросоюза и украинского кризиса страну не смогут посетить примерно 800 000 туристов из России и Украины, что нанесет ущерб бюджету островного государства в размере £422 млн.

В Италии ограничения затронут в основном тосканский курорт Форте-деи-Марми, прозванный «Маленькой Россией» из-за большой популярности среди состоятельных российских туристов.

Черногория является популярным местом для российских путешественников, владельцев яхт и местной недвижимости.

Во Франции на сложившееся положение дел жалуются владельцы отелей и ресторанов в Ривьере, а в Чехии — владельцы бизнесов в Карловых Варах.

Ранее издание Franceinfo сообщало, что отсутствие российских и китайских путешественников грозит Франции большими финансовыми потерями в сфере туризма.

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