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The Independent: Франция планирует заменить газ из России биометаном

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Jean-Francois Badias/AP

Франция придумала, как заместить российский газ. Страна планирует использовать для этого биометан, который получают из сельскохозяйственных отходов. К 2030 году Франция планирует перейти на полное замещение газа из России биометаном. Об этом пишет газета The Independent.

По информации газеты, французские фермеры выступили за отказ от российского газа, запуская предприятия по производству биометана.

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что вслед за Польшей и Болгарией отказаться от покупки российского газа могут Нидерланды, Сербия и Северная Македония.

Польша и Болгария первыми отказались оплачивать газ из России в рублях.

30 апреля стало известно, что правительство и компании Финляндии готовятся к тому, чтобы прекратить поставки газа из России в мае. Финская государственная компания Gasum до 20 мая должна сообщить, принимает ли она условие оплаты поставок российского газа в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.

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