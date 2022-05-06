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Глава дипломатии ЕС определил сроки переговоров по эмбарго на нефть из России

Боррель заявил, что постпреды стран ЕС должны согласовать эмбарго на нефть РФ до конца недели

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Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что созовет Совет организации по иностранным делам после 9 мая, если постпреды европейских стран не смогут договориться о новых санкциях на импорт нефти из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постпреды работают и продолжат работать, чтобы достичь соглашения на техническом уровне, если этого не произойдет, на следующей неделе после Дня Европы (9 мая) я буду должен созвать встречу глав МИД...», — отметил Боррель.

По его словам, на предполагаемой встрече участники поговорят о мерах против российской нефти и ее поставок.

Ранее стало известно, что ЕС может отсрочить запрет импорта нефти из России для Венгрии, Чехии и Словакии.

Также генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо до этого утверждал, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти.

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Санкции против России
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