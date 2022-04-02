Глава «Росатома» заявил, что не видит проблемы в переходе на расчеты в рублях по контрактам

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил в эфире телеканала «Россия-24», что не видит особых проблем в возможном переходе к расчетам в рублях по международным контрактам.

По его словам, этот механизм был отработан, решение по вопросу будет принимать правительство.

Лихачев подчеркнул, что необходимо относиться к валюте как к инструменту, это не цель, а средство для реализации проектов.

«И я уверен, что мы всегда найдем с нашими заказчиками тот общий язык, который позволит избежать валютных рисков», — сказал глава «Росатома»

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях.