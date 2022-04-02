Глазьев: России нужно срочно легализовать цифровые валюты для обхода санкций

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что Российской Федерации нужно срочно легализовать использование цифровых валют для международных расчетов, поскольку бизнес в любом случае будет вынужден использовать их для обхода санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас необходимо срочно легализовать использование цифровых валют для, по меньшей мере, стейблкоинов в целях проведения трансграничных расчетов», — рассказал Глазьев.

По его мнению, если Центральный банк России не начнет легализовывать цифровые валюты, то хозяйствующие субъекты все равно будут вынуждены их использовать, но в нелегитимном ключе они будут делать это с риском для себя.

Ранее заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак заявил о необходимости ввести майнинг в правовое поле в ближайшие сроки.

До этого Минфин внес в правительство законопроект о легализации майнинга и торговле криптовалютой. Просто приобрести сколько угодно криптовалюты любому желающему, по задумке Минфина, будет нельзя. Сначала гражданин должен пройти онлайн-тест.