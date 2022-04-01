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В Минпромторге сообщили о дефиците кассовой бумаги в российских регионах

Замминистра Минпромторга Евтухов сообщил о дефиците кассовой бумаги в регионах России

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Заместитель министра Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в России наблюдается рост цен на кассовую ленту, а в ряде регионов возник ее дефицит.

По данным ведомства, цена на бумагу выросла в 2-3 раза в сравнении с февралем. По словам замглавы министерства, дефицит возник потому, что все потребители кассовой ленты использовали не только отечественную, но и импортную ленту.

«Импортной ленты где-то 50%, может быть, даже больше объем рынка», — отметил Евтухов.

Ранее ритейлеры предупредили о возможном дефиците чековой ленты из-за резкого увеличения ее стоимости. По словам экспертов, трудности возникают из-за того, что большинство поставок термобумаги обеспечивала Германия. Как отмечал представитель Минпромторга, в России работают и свои производители чековой ленты, они быстро наладили производство и поставку продукции, но у них узкий сегмент производства с небольшими поставками. Объем потребления чековой ленты будет снижаться, так как Россия, как и зарубежные страны, постепенно переходит на электронные чеки, считают в ведомстве.

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