Глава Минфина Линднер: Германия приостановила сотрудничество с РФ в налоговой сфере

Германия приостановила обмен информацией с российскими и белорусскими налоговыми органами, сообщает немецкий Spiegel со ссылкой на главу Минфина ФРГ Кристиана Линднера.

По данным издания, власти ФРГ якобы таким образом выполняют одну из просьб Киева, прекращая сотрудничество с Москвой и Минском.

Предварительно, санкции федерального правительства Германии против РФ могут быть расширены и дальше.

Обмен сведениями между налоговыми органами друг с другом временно прекращен на фоне специальной операции с участием России.

В связи с прекращением взаимодействия, налоговые структуры не смогут корректно выставлять и считать налоги компаний.

Глава ведомства также подчеркнул, что Германия больше не возместит российским гражданам и предприятиям никаких компенсаций, если они были зарегистрированы в юрисдикции ФРГ.

В настоящий момент не уточняется, какие меры в дальнейшем может применить против России и Белоруссии немецкое правительство.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru». новые санкции против России.