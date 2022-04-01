Путин внес изменения в обязательства перед иностранными кредиторами

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед рядом иностранных кредиторов, согласно которому утвердил схему расчетов авиакомпаний с лизингодателями из «недружественных» стран в рублях через счета в отечественных банках. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В тексте документа устанавливается, что оплата обязательств по оплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров о покупке, аренде и лизинге воздушных судов, вспомогательных силовых установок и авиационных двигателей, связанных с «недружественными» странами будет осуществляться путем переведения средств в рублях, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Правительство РФ должно в течение десяти дней утвердить порядок исполнения обязательств по данному указу.

5 марта Путин подписал указ, устанавливающий «временный порядок» исполнения обязательств перед кредиторами, связанными с «недружественными» странами.