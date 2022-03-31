Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36

Bloomberg: Россия решила продавать нефть Индии со скидкой до $35 за баррель

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия решила продавать Индии нефть Urals со скидкой до $35 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, это связано со снижением интереса со стороны других покупателей.

В публикации указано, что таким способом Россия хочет убедить Индию нарастить закупки топлива. При этом Индия является вторым импортером нефти в Азии, который больше всего интересуется закупками российской нефти, несмотря на давление со стороны европейских стран и США.

Агентство узнало, что Индия сейчас находится в стадии переговоров по закупке 15 млн баррелей нефти. При этом индийские нефтеперерабатывающие заводы не настроены на получение значительных объемов топлива со стороны России, так как до этого оно закупалось в небольших объемах.

24 марта индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) купила 3 млн баррелей российской нефти марки Urals.

21 марта агентство Bloomberg сообщило, что индийские нефтепереработчики заинтересованы в покупке российской нефти марки Urals, несмотря на критику в свой адрес.

До этого издание Business Standard сообщило, что Индия заинтересована в импорте около 15 млн баррелей российской нефти. По информации издания, сделка, вероятно, будет осуществляться в рублях или рупиях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть