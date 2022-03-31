Bloomberg: Россия решила продавать нефть Индии со скидкой до $35 за баррель

Россия решила продавать Индии нефть Urals со скидкой до $35 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, это связано со снижением интереса со стороны других покупателей.

В публикации указано, что таким способом Россия хочет убедить Индию нарастить закупки топлива. При этом Индия является вторым импортером нефти в Азии, который больше всего интересуется закупками российской нефти, несмотря на давление со стороны европейских стран и США.

Агентство узнало, что Индия сейчас находится в стадии переговоров по закупке 15 млн баррелей нефти. При этом индийские нефтеперерабатывающие заводы не настроены на получение значительных объемов топлива со стороны России, так как до этого оно закупалось в небольших объемах.

24 марта индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) купила 3 млн баррелей российской нефти марки Urals.

21 марта агентство Bloomberg сообщило, что индийские нефтепереработчики заинтересованы в покупке российской нефти марки Urals, несмотря на критику в свой адрес.

До этого издание Business Standard сообщило, что Индия заинтересована в импорте около 15 млн баррелей российской нефти. По информации издания, сделка, вероятно, будет осуществляться в рублях или рупиях.