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Песков заявил, что идею с расширением «рублевого» экспорта надо проработать

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расширить «рублевый» экспорт, должно быть проработана. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

По словам Пескова, есть страны, проявляющие взаимный интерес к расчетам в национальных валютах.

«С учетом того, что престиж доллара, как международной валюты зашатался...», — обратил внимание пресс-секретарь российского главы государства.

Как считает Песков, единственной альтернативой может послужить практика использования национальных валют.

«Это в наших интересах и в интересах наших партнерах», — добавил представитель Кремля.

Ранее депутат Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров за счет нефти, удобрений, угля, леса, продовольствия и других товаров. По мнению парламентария, сотрудничество должно быть взаимовыгодным.

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