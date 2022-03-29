Decathlon приостанавливает работу в РФ

Французская компания Decathlon объявила, что приостанавливает свою работу на территории РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление предприятия.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — уточнили в пресс-службе компании.

В настоящий момент неизвестно, как долго не будет работать Decathlon в РФ и вернется ли фирма на российский рынок.

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