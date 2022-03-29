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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Decathlon приостанавливает работу в РФ

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Global Look Press

Французская компания Decathlon объявила, что приостанавливает свою работу на территории РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление предприятия.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — уточнили в пресс-службе компании.

В настоящий момент неизвестно, как долго не будет работать Decathlon в РФ и вернется ли фирма на российский рынок.

Ранее в Германии заявили, что Европа может пострадать из-за санкций против России.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Также ООН предупредила о голоде из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций.

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Санкции против России
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