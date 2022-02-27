Turkish Airlines приостановила полеты в Сочи и Минск

Компания Turkish Airlines сообщила в Twitter о приостановке полетов в Сочи и Минск. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши рейсы из и в Сочи, Минск и на Украину отменены до 1 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Turkish Airlines также отменила на неопределенный срок рейсы в Ростов-на-Дону. Самолеты перевозчика также не летают на Украину, которая закрыла воздушное пространство.

Ранее финский посол в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндия закрывает небо для российских авиакомпаний в ответ на специальную военную операцию на Украине, развязанную Кремлем. Аналогичные ограничения ввели Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

Федеральное агентство воздушного транспорта России в свою очередь запретило полеты самолетов перевозчиков, зарегистрированных в Болгарии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словении и Эстонии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале на Украине военной спецоперации, цель которой «демилитаризация» страны и «денацификация» ее властей.