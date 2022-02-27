Европейские лидеры рассмотрят отключение от SWIFT некоторых российских банков

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена предложить лидерам европейских стран рассмотреть запрет российским банкам использовать международную платежную систему SWIFT. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Я предложу европейским лидерам следующие меры. Первое. Мы привержены обеспечению того, что определенное количество российских банков будет выведено из SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и повредит их возможностям работать в мире», — сказала глава ЕК.

Она отметила, что SWIFT — доминирующая в мире система платежей, отключение от которой лишит российские банки возможности проводить большинство финансовых операций.

Ранее правительство Германии анонсировало отключение от международной платежной системы SWIFT российских банков, которые уже попали под санкции.

Все эти ограничения связаны со специальной операцией, которую проводят на Украине вооруженные силы России. О начале военных действий объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации.