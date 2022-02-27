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Украина просит МАГАТЭ ввести антироссийские санкции

Украина просит МАГАТЭ запретить России строить новые АЭС

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Lisi Niesner/Reuters

Киев обратился в Международное агентство по атомной энергии с просьбой ввести санкции против России, власти которой развязали специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо украинского постоянного представителя при ООН Сергея Кислицы.

«Украина просит МАГАТЭ сделать следующее: поставить вопрос о введении санкций в отношении строительства новых АЭС, разработанных Россией», — говорится в письме

Ранее международная платежная система Mastercard выслала уведомления банкам России, в отношении которых были введены санкции США, о приостановке их участия в системе.

До этого Верховная рада призвала исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине после просьбы ДНР и ЛНР о помощи. Киев в ответ разорвала дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации. Многие страны и международные организации в свою очередь ввели против России санкции.

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Санкции против России
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