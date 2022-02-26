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«Укрзализныця» сообщила о прекращении каких-либо отношений и взаимодействия с РЖД

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») заявил, что прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО «Российские железные дороги», сообщает РИА «Новости».

В компании сообщили, что железнодорожные переходы между двумя странами были разрушены.

«Также прекращена диспетчерская связь с РФ», — подчеркнули в «Укрзализныце».

Там также отметили, что намерены полностью переориентировать грузовые перевозки на Европу и продолжить развивать «Шелковый путь» в обход России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее стало известно, что права России на представительство в Совете Европы приостановили.

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