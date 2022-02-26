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Reuters: решение об отключении РФ от SWIFT примут в течение нескольких дней

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Chris Helgren/Reuters

Вопрос, связанный с отключением России от системы SWIFT, будет решен в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Информацию о готовящемся решении в отношении РФ привел глава центрального банка еврозоны.

«SWIFT — это всего лишь вопрос времени, очень скорого времени, дней», — уточнил собеседник агентства.

При этом каких-либо сроков, касающихся работы SWIFT, неназванный глава банка не предоставил.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что отключение России от SWIFT не вошло в список санкций против РФ.

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Санкции против России
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