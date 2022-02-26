Bloomberg: Белый дом попросил у Конгресса $6,4 млрд «на украинский кризис»

Белый дом попросил у Конгресса $6,4 млрд «на украинский кризис». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Уточняется, что на поддержку как Украины, так и других стран Восточной Европы, по мнению Белого дома, будет необходимо $2,9 млрд, а на нужды Пентагона — еще $3,5 млрд.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Вашингтон не собирается поставлять на Украину оружие, при помощи которого можно «напасть на Россию».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.