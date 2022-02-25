Отключение РФ от SWIFT не вошло в список санкций против России

Отключение России от SWIFT не вошло в список санкций против РФ из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, отключение России от SWIFT не рассматривается из-за двух ключевых факторов. Во-первых, такие страны, как Германия и Италия, выступают против принятия подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности. Во-вторых, определенное беспокойство у ЕС вызывает активизация иных платежных систем, в частности китайской и российской.

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что если Россию отключат от международной системы платежей SWIFT, то это не драматично и не смертельно.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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