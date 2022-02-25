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Гильдия риелторов заявила о снижении цен на элитное жилье

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Цены на элитное жилье в России уже начали снижаться в долларах, а в ближайшее время начнется снижение и в рублях. Об этом в эфире ОСН заявил вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев.

«Уже к лету может начаться снижение и рублевых цен, а валютные будут снижаться уже сейчас за квадратный метр. Это касается столиц, прежде всего. Именно в столицах недвижимость имеет достаточно высокую цену, особенно на элитное жилье», — отметил Апрелев.

По его словам, с учетом санкций, которые направлены также против представителей элит, возможно падение цен на недвижимость в элитном секторе. Причем тут понижение цен будет самым заметным, в отличие от жилья бизнес- или эконом-класса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил начало военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и Европы.

В начале февраля сообщалось, что спрос на элитное загородное жилье в Подмосковье в 2021 году вырос на 63% по сравнению с показателями 2020 года. В частности этому поспособствовали ограничения в пандемию.

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