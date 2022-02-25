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Нацбанк Украины запретил осуществлять операции в рублях России и Белоруссии

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Национальный банк Украины ввел запрет на осуществление любых валютных операций в рублях России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает ТАСС.

Кроме того, введен запрет на валютные операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, пребывающее на территории указанных стран, и которое выполняет обязательства перед юр- или физлицами, находящимися в России или в Республике Беларусь.

Ранее сообщалось, что Украина остановила обращение всех ценных бумаг.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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