В США сообщили, что антироссийские санкции США коснутся Путина

Американские санкции против России, о которых администрация США объявит в четверг, коснутся лично президента РФ Владимира Путина, а также российских банков, предприятий энергетического сектора и представителей крупного бизнеса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на председателя комитета Сената США по банковской деятельности Шеррода Брауна.

Какие именно банки, компании и лица подпадут под санкции, не уточняется.

Предполагается, что о санкциях сообщит президент США Джо Байден в ходе выступления по ситуации на Украине в 21:30 мск.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против вышестоящих российских чиновников и их детей.

Президент США Джо Байден, говоря о готовящихся антироссийских санкциях, заявил, что ограничения коснутся суверенного долга России — это означает, что Вашингтон отрезает российское правительство. от западного финансирования, подчеркнул он.