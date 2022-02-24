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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России на Украине, сообщает РИА «Новости».

Чешский лидер призвал ввести более жесткие санкции в отношении России. В частности, по словам Земана, необходимо отключить РФ от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

Ранее сообщалось, что Европейский союз сейчас вряд ли предпримет шаги по отключению России от SWIFT. Отмечается, что данное решение может привести к широкомасштабным последствиям, в том числе и в Европе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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