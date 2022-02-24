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Евро и доллар выросли при открытии торгов

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Днем 24 февраля торги на Московской Бирже возобновились, евро и доллар выросли более чем на на 9%, превысив 99,9 и 89,6 руб. Об этом следует из данных на сайте Мосбиржи.

«Возобновление торгов с 10.00, 9.50 мск старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок», — уточнили в пресс-службе.

По информации биржи, индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), являющийся основным индикатором рынка государственного долга России. На фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса индекс потерял на открытии торгов более 3%. В последний раз индикатор находился на данных уровнях в сентябре 2015 года.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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