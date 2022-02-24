Сбербанк заявил о штатной работе всех своих систем и сервисов

Все системы и сервисы Сбербанка работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба организации.

«Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — отметили в Сбере.

Обо всех возможных изменениях будет объявлено в официальных ресурсах Сбербанка.

Утром 24 февраля временно приостановлены торги на Мосбирже.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.