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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава Еврокомиссии пригрозила России «новыми мерами» в случае обострения конфликта

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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что против России введут новые санкции в случае обострения конфликта на Украине. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Меры, к которым мы сегодня прибегаем, являются ответом на агрессивное поведение России. Россия преднамеренно спровоцировала этот кризис. И если Кремль этот кризис обострит, то мы не замедлим принять новые меры», — сказала она.

Она добавила, что сложившаяся ситуация показала, Евросоюз слишком сильно зависит от российского газа.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц.

По его словам, это решение удалось согласовать, несмотря на разные точки зрения у 27 членов ЕС. Боррель признал, что санкции не имеют волшебного действия, но являются «болезненными».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против нее санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.

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