В бундестаге возмутились из-за «замораживания» «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст и официальный представитель фракции «Левые» по внешней политике Грегор Гизи выступили с совместным заявлением, о том что ущерб от «заморозки» «Северного потока — 2» коснется не только России, но и Германии, а также еще 12 стран Евросоюза, сообщает РИА «Новости»

«Цены на энергоносители продолжают неуклонно расти. Интересно, что в плане поставок нефти из России в США мало что изменится», — говорится в заявлении.

Кроме этого, политиками было высказано предположение, что конфликт на Украине используется США с целью продать в Евросоюзу дорогой и вредный для экологии сжиженный природный газ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поручил министерству экономики страны остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2».

Позже издание Spiegel заявил об остановке процесса сертификации «Северного потока — 2».

Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что санкции в отношении России, затронут всю мировую экономику и международную систему в долгосрочной перспективе.