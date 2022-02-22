Еврокомиссия уточнила, кого затронут новые санкции против России

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ЕК: новые санкции против РФ коснутся лиц, голосовавших за решения о признании ЛНР и ДНР

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Санкции Евросоюза коснутся лиц, которые голосовали за решения о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также работающих в этих регионах организаций. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе рассказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РИА «Новости».

«Это отличается от того пакета санкций, которые были приняты по Крыму [в 2014 году]. Этот пакет санкций также будет направлен против организаций, которые ведут деятельность в данных регионах», — объяснил он.

По данным агентства Bloomberg, в связи с признанием республик Донбасса дипломаты ЕС обсуждают возможность введения санкций в отношении 351 депутата Госдумы и 11 россиян, которые предложили эту инициативу.

При этом в Евросоюзе уже поддержали санкции в отношении командующих силами РФ в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будут приняты в течение дня.

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Санкции против России
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