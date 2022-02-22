Экономист Шуст заявил, что отключение России от Visa и Mastercard маловероятно

Отключение России от Visa и Mastercard маловероятно из-за того, что это затронет многих розничных клиентов. Об этом РИА «Новости» заявил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

По словам Шуста, сложности с использованием международных платежных систем могут возникнуть при ограничении банков страны на доступ к корреспондентским счетам.

«Отключение российских банков от Visa и Mastercard маловероятно – это довольно существенное ограничение, которое затрагивает в первую очередь розничных клиентов», — отметил глава ассоциации.

Он добавил, что отключение затронет трансграничные переводы, то есть использование карт за рубежом или платежи в иностранных интернет-магазинах. При этом переводы по России останутся в безопасности, так как все операции по картам обрабатываются внутри страны.

16 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в случае ее отключения от SWIFT может перейти на tt отечественный аналог или другие системы передачи информации. По его словам, в последнее время страны Запада начали понимать, что в случае отключения от международной системы пострадает не только Россия, но и они сами.