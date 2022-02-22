Банки попросили поднять им лимиты по выдаче потребительских кредитов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил ЦБ уравнять лимиты для банков на выдачу потребительских займов на одном уровне с микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо совета регулятору.

С 1 июля 2022 года ЦБ ограничит долю займов на срок более пяти лет и кредитов для россиян с высокой долговой нагрузкой для банков на уровне 25%, при этом для МФО показатель будет на уровне 35%. В связи с этим банки попросили уравнять долю до 35%, как у МФО. Банкиры посчитали, что разные лимиты приведут к оттоку части клиентов с высокой долговой нагрузкой из банков в МФО.

По мнению главы НСФР Андрея Емелина, банки устанавливают более выгодные, комфортные и прозрачные условия кредитования, чем МФО.

«Вводя ограничения на отдельные виды кредитов, ЦБ декларирует борьбу с закредитованностью населения. При этом по факту граждане смогут обращаться в МФО, но брать в долг уже под более высокие проценты», — отметил Емелин.

В ЦБ сообщили, что регулятор проводит консультации с участниками рынка. Однако для микрофинансовых организаций на первом этапе будут более мягкие условия. Это связано с тем, что у МФО и банков разные способы по предоставлению средств гражданам. Кроме того, у МФО более рисковый сегмент клиентов и, как следствие, другая структура выдачи необеспеченных потребительских займов.

В конце декабря президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский заявил, что количественное ограничение займов может привести к активизации «черных» кредиторов. По его словам, новое ограничение вызовет рост операционной нагрузки на банки. Из-за этого им придется менять уже давно налаженные процессы и нести дополнительные расходы.