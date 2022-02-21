Самую высокую безработицу в Европе выявили в Испании

Самая высокая безработица среди стран европейского региона по итогам 2021 года выявлена в Испании. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Испании зафиксировали самую высокую долю населения, которая ищет работу (13,4%). Следом идет Греция с результатом в 13,2%.

Ниже всего уровень безработицы в Чехии, где оказалось 2,2% населения, которые ищут работу. Также достаточно низкая безработица отмечается в Польше, Германии и на Мальте (не более 3,5%). Россия в рейтинге занимает десятое место с показателем в 4,3%.

Эксперты отметили, что в 2022 году рынок труда в Европе может перестать показывать положительную динамику.

В конце января президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России держится на минимальном уровне. Об этом глава государства сказал на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеоконференции. Он также добавил, что по итогам минувшего года рост ВВП в стране составит примерно 4,5%.