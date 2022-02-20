FP: Путин нашел в Пекине экономический спасательных круг

США должны будут ввести санкции не только против России в случае ее нападения на Украину, но и против Китая, считает автор журнала Foreign Policy Арон Аронольд.

По его словам, президент России Владимир Путин, столкнувшись с грозой новых западных санкций, обратился за помощью к Китаю.

Так, 4 февраля глава России и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о создании нового стратегического партнерства между двумя странами. В совместном заявлении двух политиков российско-китайские отношения были названы «дружбой», в которой нет «запретных» сфер сотрудничества. Путин выразил Китаю поддержку в вопросе с независимостью Тайваня, а Си поддержал требование России о прекращении расширения НАТО на восток.

Стороны также рассказали о планах углубления экономического сотрудничества, особенно в нефтегазовой отрасли.

Автор публикации уверен, что момент для таких заявлений был выбран не случайно. В ближайшее время отношения России и Китая помогут Путину смягчить удар от возможных западных санкций.

Ранее в Еврокомиссии назвали условия для введения новых санкций против России.