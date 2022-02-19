Беженцы из Донбасса могут получить выплаты по 10 тысяч рублей 19 февраля

Перечисление выплат по 10 тыс. рублей беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может начаться уже в субботу, 19 февраля. Об этом заявила министр труда Ростовской области Елена Елисеева на совещании с врио главы МЧС, передает РИА «Новости».

«И уже к вечеру получить списки, согласовать их со структурой, которая подтвердит нам категорию этих людей, и мы можем начать перечисления», — сказала она.

Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения, в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

В связи с этим президент России Владимир Путин поручил срочно выплатить каждому эвакуированному из ДНР и ЛНР 10 тыс. рублей.