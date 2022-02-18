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Владелец Facebook и WhatsApp вылетел из топ-10 самых дорогих компаний

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Компания Meta Platforms (бывший Facebook) Марка Цукерберга, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp выбыла из десятки крупнейших компаний мира по капитализации. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты агентства подсчитали, что от максимума, который был установлен в сентябре 2021 года, акции компании упали уже более чем на 45%. По итогам торгов 17 февраля капитализация Meta опустилась до $565 млрд и теперь она занимает 11-е место среди самых богатых компаний мира.

Ее прошлое место заняла китайская компания Tencent, чья капитализация оказалась на $25 млрд выше. Лидером же рейтинга так и осталась Apple с капитализацией в $2,8 трлн.

Последний раз максимальная капитализация у Meta была зафиксирована 1 сентября 2021 года, когда ее рыночная стоимость превысила $1 трлн, а стоимость акций была на уровне $384,33.

3 февраля акции Meta упали более чем на четверть (26%), а ее капитализация в моменте упала более чем на $200 млрд. Это произошло после публикации неутешительной отчетности компании.

В начале февраля Цукерберг выбыл из топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Теперь основатель Meta занимает 12-ю строчку списка.

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