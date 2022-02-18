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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава Минфина Украины заявил о спокойной ситуации с финансами в стране

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24tv.ua

Ситуация с государственными финансами на Украине является контролируемой и спокойной. Об этом во время выступления в Верховной раде заявил министр финансов Сергей Марченко.

«Несмотря на ожидание беспрецедентной поддержки международных партнеров, все госрасходы осуществляются в полном объеме и в сроки, предусмотренные законом», — отметил министр.

По его словам, в стране достаточно денег на казначейском счету. На 1 февраля 2022 года их было более 34 млрд гривен (91,12 млрд руб.), что стало самым большим показателем, начиная с января 2021 года.

17 февраля в Верховную раду был подан правительственный законопроект о введении дифференцированной рентной платы за добычу природного газа. По замыслу авторов нововведения, оно должно избавить Украину от газового кризиса и пополнить бюджет. Правительство Украины подсчитало, что новая рента за 2022 год принесет в казну 239 млрд грн (638,1 млрд руб.).

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