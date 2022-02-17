Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Комик Гудков тайно женился три года назад 18:25
«Это трагедия!»: Жулин прокомментировал выступление Валиевой 18:24
Олимпийская чемпионка Щербакова ответила на вопрос о завершении карьеры 18:21
В МИД РФ объяснили, почему сайт ведомства недоступен 18:20
Российская короткометражка победила на Берлинале 18:19
Байден не читал ответ России на предложения США по безопасности 18:16
Губерниев: Валиева все-таки надломилась 18:15
Зеленский назвал минские соглашения «бездарными» 18:13
Конюхов отправится в первую в истории кругосветку на катамаране... 18:12
Зеленский назвал возможную беседу с Путиным шансом на разблокировку отношений... 18:09

Путин потребовал повысить реальные доходы россиян

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Thibault Camus/AP/Reuters

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости повысить реальных доходы россиян не менее чем на 2,5%. Трансляцию совещания ведет «Россия 24».

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее, чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены. Эту задачу обязательно нужно решить», — заявил российский лидер.

По его словам, увеличение доходов граждан должно опираться на экономический рост страны, — это «базовое условие».

Ранее Путин рассказал о бюджетной политике России после пандемии СOVID-19 — по его словам, в отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику.

Путин подчеркнул, что российская экономика в прошлом году показала хороший результат, компенсировав спад 2020-го и превысила докризисный уровень. Так, ВВП вырос на 4,6%, отметил глава государства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть