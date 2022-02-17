Рубль и фондовый рынок России начали падать в связи с обострением ситуации в Донбассе

Рубль и российский фондовый рынок стали падать днем 17 февраля в связи с обострившиеся ситуацией на фоне военных действий на территории Донбасса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

По информации на 12.12 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,5% до 3555,26 пункта. При этом долларовый индекс РТС падал на 3,89% до 1465 пунктов.

Рубль дешевел по отношению к доллару почти на рубль

На 11.59, курс американской валюты составлял 76,23 руб. В свою очередь евро дорожало по отношению к рублю почти на 90 копеек (86,63 руб.).

Причиной для падений российской валюты, по данным издания, послужило обострения военного конфликта на востоке Украины. Об обстрелах со стороны украинских военных 17 февраля сообщила самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР).

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии на территорию Донбасса.