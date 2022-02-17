СП не нашла «положительных эффектов» от работы Свободного порта Владивосток

Территории опережающего развития (ТОР), созданные на Дальнем Востоке, и в частности Свободный порт Владивосток пока не оказывают значительного влияния на местную экономику. К такому выводу пришла Счетная палата РФ по итогам анализа институтов развития на Дальнем Востоке. Копия доклада есть у «Газеты.Ru».

«Свободный порт Владивосток пока не дает положительных эффектов для развития муниципальных образований», — сообщила на Коллегии СП аудитор Наталья Трунова.

Она отметила, что за 2013–2020 годы уровень развития большинства муниципалитетов Дальневосточного федерального округа вырос в среднем на 18% — это опережает общероссийские темпы развития. Специальные налоговые режимы и ТОР помогли привлечь в макрорегион инвестиции, создать новые рабочие места. Однако эффекты от этих режимов неустойчивы и неоднородны.

По словам Труновой, более половины планов по развитию дальневосточных ТОР не корректировались на фоне меняющейся экономической обстановки, заложенные показатели эффективности не выполнены.

«При этом федеральные затраты на инфраструктуру первых 14 созданных ТОР увеличились в реальном выражении более чем в три раза», — констатировала аудитор.

В федеральном бюджете на 2021–2024 годы на цели льготного финансирования резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток утверждены расходы в размере 19,5 млрд рублей, уточняет Счетная палата.

Территории опережающего развития создаются в России с 2014 года по поручению президента Владимира Путина. Они дают своим резидентам налоговые, таможенные, административные привилегии. Сейчас действуют более 80 ТОР, почти четверть из них приходится на Дальний Восток.