Банк России заявил о росте числа нелегалов на финрынке в 2021 году

Банк России в 2021 году выявил 2,68 тыс. компаний и проектов, которые вели нелегальную деятельность, что на 73% выше показателей 2020 года. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, передает «Интерфакс».

Лях отметил, что в прошлом году Банк России выявил 871 финансовую пирамиду, большинство которых работало в интернете. Эта цифра почти в четыре раза выше показателей 2020 года. Так, мошенники вовлекали граждан в свои схемы, играя на популярности финансового рынка среди людей. Нередко организаторы пирамид использовали для раскрутки популярных блогеров, которые делали им рекламу.

«Центробанк выявил 860 субъектов-нелегалов на рынке ценных бумаг, что в два раза больше показателей 2020 года», — рассказал представитель ЦБ.

По его словам, большинство подобных участников рынка предлагали услуги форекс-дилеров, и практически все они действовали в интернете. В ведомстве связали рост нелегальных профучастников с возросшей популярностью темы инвестиций среди населения.

Кроме того, в 2021 году выявлено 948 нелегальных кредиторов, что на 15% больше, чем годом ранее. Треть из них вводили потребителей в заблуждение, прикрываясь статусом микрофинансовых институтов и публиковали на сайте недействующую лицензию Центробанка. То есть мошенники создавали иллюзию контроля со стороны регулятора.

В декабре специалисты компании BI.ZONE сообщили, что с начала 2021 года в интернете появилось в 125 раз больше лжебанков. Так, в январе 2021 года подобных сайтов было всего 55. К концу года их число выросло до 6,9 тыс.