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В рейтинговом агентстве сообщили о снижении доступности ипотеки в России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Доступность ипотеки для россиян по итогам 2021 года снизилась. Об этом «Газете.Ru» сообщил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин.

«Доступность ипотеки упала: если осенью 2020 года средний ипотечный платеж составлял 64% от медианной зарплаты, то к концу прошлого года он приблизился к 70%. При этом необходимо учитывать, что сумма среднего платежа сдерживается за счет увеличения среднего срока, который за прошлый год вырос на три года и впервые превысил 21 год», — подчеркнул Лопатин.

По прогнозам эксперта, ситуация в этом году усугубится.

«В 2022 году из-за повышения ставок доступность ипотеки в России еще упадет», — указал Лопатин.

Александр Цыганов из Финансового университета при правительстве РФ уточнил, что снижается важный показатель — коэффициент доступности жилья (КДЖ). Он показывает, за сколько лет семья со средним доходом и двумя работающими сможет накопить на покупку квартиры площадью 54 кв. м.

«Последние годы этот коэффициент в России улучшался, в 2019 году доходил до 3,9 лет, но сейчас срок накопления вырос до 5 лет», — уточнил Цыганов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 февраля заявила, что в 2021 году темпы выдачи кредитов на жилье выросли на 27%, что считается чрезмерно высоким показателем. В 2022 году в ЦБ ожидают снижение темпов выдачи ипотеки.

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