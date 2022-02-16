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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Белом доме оценили сближение России и Китая

Псаки: Китай не сможет компенсировать России убытки от возможных санкций

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Stefani Reynolds/www.imago-images.de/CNP/Global Look Press

США считают, что Пекин не сможет компенсировать потери Москвы от возможных санкций, который Запад введет в случае российской агрессии против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на ежедневном брифинге.

Она отметила, что встреча, которую лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели пару недель назад, отражала тот подход, который эти страны избрали уже некоторое время назад, он заключается в сближении.

По ее словам, Китай не сможет компенсировать экономические потери, которые понесет Россия в случае введения против нее санкций при обострении ситуации вокруг Украины.

«И у нас есть инструменты, которыми можно воспользоваться, если мы увидим, что какие-то компании, в том числе находящиеся в Китае, попытаются смягчить воздействие санкций», — заявила Псаки.

Накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры. Они подписали большое совместное заявление о современных международных отношениях. Руководство двух стран продемонстрировало единодушие по многим актуальным вопросам: например, нежелание видеть расширение НАТО и дальнейшее размещение американских ракет в Европе и Азии.

Ранее президент США Джо Байден признал, что американским гражданам придется заплатить за санкции, которые США могут ввести в отношении России за возможное нападение на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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