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Эксперты рассказали, какие деревья можно рубить на даче

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Незаконная вырубка деревьев на дачном участке может обойтись штрафом на сумму до 150 тыс. рублей, при этом есть деревья, которые все-таки можно рубить. Об этом пишет РБК.

Эксперты отметили, что перед тем, как начать рубить деревья на своем участке, необходимо выяснить статус земли, на которой они растут. Так, п. 3 ст. 261 ГК РФ разрешает собственнику земли делать что угодно на ней, если иное не предусмотрено законами «О недрах», «Об использовании воздушного пространства» и не нарушает прав других лиц.

Деревья можно вырубать, если они находятся на земле сельскохозяйственного назначения. Исключение лишь у деревьев, которые формируют лесозащитную полосу. Кроме того, их можно рубить при самопроизвольном падении; в ситуации, когда деревья произрастают на земле, выделенной под дачно-садоводческую деятельность или индивидуальное жилищное строительство (ИЖС); если они не являются ценными породами, молодые деревья, посажены самим собственником или находятся на неосвоенном дачном участке.

По словам экспертов, решение о вырубке деревьев надо принимать из расчета, не будет ли нанесен вред окружающей среде. Если собственник земли нанес вред, как минимум будет наложен штраф. Значительный ущерб – 5 тыс. рублей, крупный ущерб – 50 тыс. рублей, особо крупный размер – штраф 150 тыс. рублей.

Чтобы не попасть в сложную ситуацию, эксперты посоветовали обратиться за соответствующей информацией в местный орган самоуправления, который отвечает за охрану окружающей среды.

В начале января директор лесных программ Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Андрей Щеголев заявил, что древесина и стройматериалы продолжат рекордно дорожать в России. И никакие ограничения, которые вводят власти на экспорт леса, не помогут отрегулировать цены и уж тем более сохранить русский лес. Однако проблему можно решить, если выращивать древесину в «лесных огородах».

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