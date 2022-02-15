Стала известна выгода американской экономики от кризиса на Украине

Экспорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Европу существенно подскочил на фоне эскалации кризиса на Украине, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

В материале отметили, что рост добычи нефти и газа в США является геополитическим и экономическим активом страны. Данные ресурсы позволяют вытеснить российских конкурентов с европейского рынка, отметили в WSJ.

«Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа», — подчеркнули в газете.

Также в WSJ уверены, что к успеху американской нефтедобывающей промышленности привел развернувшийся кризис на территории Украины.

«Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки», — добавили в Wall Street Journal.

Ранее США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов.