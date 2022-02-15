Бюджеты регионов сократились после введения фиксированного налога для офшоров

После введения в 2021 году фиксированного платежа в 5 млн рублей для бенефициаров, которые контролируются иностранными компаниями, доходы бюджета от налога с них снизились на 15%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

После вступления в силу нового добровольного порядка уплаты подоходного налога для бенефициаров контролируемых иностранных компаний (КИК), который позволил им зафиксировать сумму платежа, в 2021 году в региональные бюджеты поступило на 15% меньше подоходного налога, чем за 2020 год. Снижение произошло с 4,05 млрд до 3,45 млрд рублей.

По мнению экспертов, после введения фиксированного платежа в прошлом году прописка бизнесмена перестала быть фактором, влияющим на налоговые поступления в регионах.

При введении фиксированного налогового платежа власти посчитали, что это станет одним из стимулов для перехода при условии, если издержки налогоплательщика по КИК превышают 5 млн рублей. В ФНС же утверждают, что упрощенный режим необходим для облегчения администрирования и привлечения в Россию резидентов с высоким уровнем доходов.

Новый формат начал действовать в 2021 году по предложению президента России Владимира Путина. Тогда глава государства посчитал, что резиденты платят налоги по сложной схеме и предложил ее изменить и упростить.

12 февраля «Газета.Ru» выяснила у советника, руководителя практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрия Константинова, насколько сложно вообще оформить офшор и для каких целей россияне это делают.