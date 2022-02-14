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Обманутым дольщикам выделили 300 млрд рублей на решение проблем

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Андрей Стенин/Архив/РИА «Новости»

Обманутым дольщикам России на решение их проблем выделят около 300 млрд руб. Об этом заявил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев, передает «Интерфакс».

«К настоящему времени из федерального бюджета на решение проблем обманутых дольщиков уже выделено 103,5 млрд рублей. В этом году будет выделено еще около 27 млрд рублей, а на 2023 год запланировано выделение порядка 26 млрд», — отметил Тимофеев.

По его словам, помимо этих сумм, в компенсационный фонд поступило более 71 млрд руб. отчислений застройщиков. Еще около 66 млрд руб. было выделено из бюджетов регионов.

Он подчеркнул, что этих средств вполне достаточно, чтобы выплатить компенсации пострадавшим гражданам и достроить сложные объекты. По планам, к концу 2023 года все проблемы обманутых дольщиков в России должны быть решены.

В начале февраля министр жилищной политики региона Инна Федотова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что в Московской области решили проблемы уже 85,8 тыс. дольщиков, из них 20 тыс. человек — в 2021 году.

В конце июля прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что в России насчитывается до 100 тыс. обманутых дольщиков.

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